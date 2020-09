Dj morta: trovati altri frammenti ossei, 'non si sa se umani o resti animali (Di giovedì 3 settembre 2020) Palermo, 3 set. (Adnkronos) - Sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia (Messina) nei pressi della zona in cui sono stati trovati i resti del piccolo Gioele. "Non si sa se sono ossa umane o resti animali", spiegano fonti investigative all'Adnkronos. I resti ritrovati verranno adesso analizzati dagli esperti che in questi giorni stanno esaminando i resti del bambino di 4 anni. Leggi su iltempo

Il 3 settembre 1982, la strage di via Carini insanguinava Palermo e calpestava ancora una volta le speranze dei cittadini che sognavano un futuro libero dalla morsa della mafia. Morivano il Generale C ...

Citrobacter a Verona, l'urlo di dolore di una madre: "Mio figlio positivo, nessuno sa che cosa fare"

E non trovo risposte. Non riesco a comprendere come si possa mettere ... dalla commissione di verifica nominata dalla Regione Veneto per far luce sulla morte dei quattro neonati. Era stata Francesca ...

