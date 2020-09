De Laurentiis: «Koulibaly ho sbagliato a non cederlo a 110 milioni. Su Allan…» (Di giovedì 3 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga a Radio Kiss Kiss Napoli: queste le parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole del numero uno azzurro. OSIMHEN – «Secondo me tutte le qualità le ha, ma soprattutto ha una qualità importante: è un giovanissimo che è riuscito a superare la sua adolescenza perdendo i genitori in tenerissima età ed è cresciuto in un paese complicato come la Nigeria. E’ incredibile lo stato sociale che esiste in questo paese, sembra di essere al Medioevo. Questo ragazzo avrà sofferto tantissimo, ma ha anche imparato cos’è la dignità. Lui dimostra soprattutto una grande dignità». Koulibaly E MILIK – «D’ora in poi ... Leggi su calcionews24

claudioruss : De Laurentiis: 'D'ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti cederemo tutti, ho capito che l'Italia non… - claudioruss : De Laurentiis: “#Koulibaly e #Milik sono in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? De Laurentiis conferma l'addio di Koulibaly: 'E' sul mercato' ?? - Salvato95551627 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'D'ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti cederemo tutti, ho capito che l'Italia non garanti… - Juanfrancasti : RT @tancredipalmeri: Il più contento se Messi non va al Manchester City è De Laurentiis. Adesso può chiedere anche 10 milioni in più di qua… -