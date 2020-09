Daverio, in fila per la camera ardente a Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) La fila di persone è diventata particolarmente lunga dalle 17, sotto il porticato della Pinacoteca di Brera, ma per tutto il giorno non si è mai interrotto l'omaggio a Philippe Daverio , critico d'... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Addio a Philippe Daverio, lunga fila alla camera ardente #ANSA - Bluesoul1972 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Philippe Daverio, lunga fila alla camera ardente #ANSA - plsgrd1965 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Philippe Daverio, lunga fila alla camera ardente #ANSA - ElioLannutti : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Philippe Daverio, lunga fila alla camera ardente #ANSA - bellalilli16 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Philippe Daverio, lunga fila alla camera ardente #ANSA -