Covid, ragazzi positivi bloccati in Sardegna: sono di Paderno e Cusano | IN EDICOLA (Di giovedì 3 settembre 2020) A metà agosto la Sardegna si è ammalata di coronavirus. In quelle ore tutti i riflettori puntavano su Flavio Briatore, sulla chiusura del Billionaire e su sei ragazzi che si sono autodenunciati per essere stati a stretto contatto con alcune ragazze di Roma risultate positive al Covid-19. Tutta l'Italia ha parlato di loro. Tre di …

fattoquotidiano : “Cinesi di m**** ci avete portato il Covid”, sette ragazzi non pagano il conto al ristorante orientale e lasciano u… - marcodimaio : Adesso a #MeritareLEuropa tavola rotonda con i nostri amministratori locali, che in prima persona hanno fronteggiat… - Am_Parente : Oggi a Castrocaro Terme alla scuola di politica di Italia Viva dove ho coordinato un tavolo su “ sanità e lavoro ne… - ilNotiziarioInd : Covid, ragazzi positivi bloccati in Sardegna: sono di Paderno e Cusano | IN EDICOLA - isabeaubless : ??CHI RISARCIRÀ LE VITTIME INDICATE COME UNTORI? TUTTI NEGATIVI I 1000 TAMPONI DEI RIENTRATI DALLA #SARDEGNA DISTRUT… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ragazzi Coronavirus mondo, 26 milioni di casi. Otto ragazzi contagiati in volo tra Creta e Gb QUOTIDIANO.NET “IlluminAmatrice 2020”, tutto pronto per il taglio del nastro del 4 settembre

È pronta allo start “IlluminAmatrice”, il Festival Multidisciplinare delle Arti giunto alla sua quarta edizione per non spegnere i riflettori sulle popolazioni colpite dal sisma. Teatro, musica e cine ...

Test medicina, Rettore La Sapienza: misure anti-Covid rispettate

Roma, 3 set. (askanews) – Il primo test nazionale nell’era post-Covid: gli studenti che hanno tentato l’accesso a medicina hanno dovuto indossare la mascherina per l’intera durata del quiz, e mantenut ...

