Covid, positiva anche la compagna di Berlusconi: le sue condizioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid, positiva anche la compagna di Berlusconi Marta Fascina. La deputata di Forza Italia è ora in isolamento ad Arcore insieme all’ex premier Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus ed è asintomatico. L’ex premier, in isolamento ad Arcore, è in buone condizioni. Secondo quanto riportato poco fa dall’Ansa, lo è anche la nuova compagna Marta … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

sole24ore : #Coronavirus, metà dei pazienti ancora positiva a 30 giorni dalla diagnosi - HuffPostItalia : Dopo Berlusconi, positiva al Covid anche la compagna Marta Fascina - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid anche Marta Fascina, la nuova compagna di #Berlusconi #ANSA - infoitinterno : Positiva al covid anche la fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina - infoitinterno : Marta Fascina, compagna di Berlusconi, positiva al tampone per il Covid -