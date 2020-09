Coronavirus Lombardia, 228 positivi e un morto. Crescono ricoveri: +5 in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 settembre 2020 - Sono 228 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Un dato in leggera flessione rispetto a ieri, quando i nuovi casi accertati erano 237 ma a fronte ... Leggi su ilgiorno

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+39), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 17.082 tamponi effettuati sono 23… - Corriere : ?? La metà dei positivi concentrati in Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. «Preoccupa la ripresa dell’epidemia alla… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, 237 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - MrEfis79 : #Coronavirus #covid19, Italia, 3 settembre 2020. + 1.397 nuovi casi (+ 228 in Lombardia, + 193 in Campania, + 15… - webecodibergamo : Coronavirus, 18 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 14.077 tamponi, 228 positivi -