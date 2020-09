Coronavirus, Flavio Briatore: “Berlusconi? Non l’ho contagiato io” (Di giovedì 3 settembre 2020) Flavio Briatore: “Berlusconi? Non l’ho contagiato io” “Sono molto dispiaciuto per lui e gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione”. Con queste parole Flavio Briatore commenta al quotidiano La Stampa la notizia di Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus. “Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto”, aggiunge al telefono l’imprenditore che si trova a casa dell’amica Daniela Santanché, dove sta trascorrendo l’isolamento imposto dalla positività al Covid. Briatore e Berlusconi sono amici di vecchia data e si erano incontrati in Sardegna il 12 agosto scorso. L’incontro tra il ... Leggi su tpi

