Caronno Pertusella, escursionista muore sul Moregallo a Valmadrera (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragedia sul monte Moregallo, sul versante di Valmadrera (nel Lecchese): un anziano di Caronno Pertusella, Bruno Ossoli di 82 anni, è morto precipitando durante un’escursione. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, quando alcune persone hanno notato il corpo e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta, verso mezzogiorno l’eliambulanza di Bergamo, coadiuvata dai … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Caronno Pertusella, escursionista muore sul Moregallo a Valmadrera - ilSaronno : Escursione sui monti del Lecchese: cade e muore anziano di Caronno Pertusella - varesenews : Precipita dalla cresta del Morgello, muore 82enne di Caronno Pertusella - Maxartist8 : @Nozucchero #salvinimmerda non sa neppure chi fosse #PhilippeDaverio, per lui se uno non vince almeno una volta la… - militarimanu : @lostandsleepy_ Non sono su IG, ma credimi, se anche vedessi una storia ambientata alle Colonne d'Ercole o a Caronn… -

Ultime Notizie dalla rete : Caronno Pertusella Precipita dalla cresta del Moregallo, muore 82enne di Caronno Pertusella Varesenews Drammatico incidente in montagna: muore 82enne di Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Drammatica caduta sul monte Moregallo: muore escursionista 82enne di Caronno Pertusella. Due escursionisti stavano scendendo oggi, giovedì 3 settembre, dal sentiero in cresta che ...

Una passerella a misura di studenti

di Sara GiudiciSarà realizzato con fondi propri e nell’ambito delle trattative tra Amministrazione comunale e Ferrovienord il passaggio pedonale da via Luini a viale Santuario per permettere a chi si ...

CARONNO PERTUSELLA – Drammatica caduta sul monte Moregallo: muore escursionista 82enne di Caronno Pertusella. Due escursionisti stavano scendendo oggi, giovedì 3 settembre, dal sentiero in cresta che ...di Sara GiudiciSarà realizzato con fondi propri e nell’ambito delle trattative tra Amministrazione comunale e Ferrovienord il passaggio pedonale da via Luini a viale Santuario per permettere a chi si ...