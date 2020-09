Carlo Pietropoli contro le regole | Ex di Uomini e Donne non sopporta la mascherina (Di giovedì 3 settembre 2020) Fuori da Uomini e Donne, Carlo Pietropoli sembra voler andare contro le regole. La Pandemia ha messo a dura prova chiunque e l’ex tronista sembra non sopportare più la mascherina. Cosa sta succedendo? Quello di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne è stato un percorso complicato. Infatti, quando l’ex tronista era già in dirittura d’arrivo … L'articolo Carlo Pietropoli contro le regole Ex di Uomini e Donne non sopporta la mascherina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Pietropoli Uomini e Donne, Carlo Pietropoli duro sfogo: “Fate vomitare” Lanostratv Uomini e Donne, Carlo Pietropoli perde le staffe e si sfoga furioso: "Fate vomitare"

L'ex tronista di Uomini e Donne, Carlo Pietropoli, sbotta furioso su Instagram contro tuti quei Vip che vogliono fare business sul Covid.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si è fidanzata con un chirurgo plastico? La clamorosa indiscrezione

Leggi anche Carlo Pietropoli furioso sui social, ecco cosa è successo Gemma si è sottoposta a un lifting e sarebbe stata seguita in questa sua decisione dalle telecamere di Uomini e Donne. Ma le ...

