"Adesso serve un miracolo". Lucia Azzolina, l'ultimo e preoccupante pasticcio (Di giovedì 3 settembre 2020) Il professore di francese che non ha mai studiato francese. L'insegnante di sostegno che non ha mai lavorato con un disabile. Nella scuola targata Azzolina, tra banchi con le rotelle, presidi trasformati in geometri e termoscanner fantasma, capita perfino questo. Il ministro dell'istruzione sostiene di aver fatto salti mortali per far ripartire la scuola il 14 settembre, la verità è che Adesso serve un miracolo per salvare i nostri studenti dalle conseguenze delle sue scelte sbagliate. L'ultimo pasticcio arriva dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Gli uffici ministeriali hanno poco tempo per verificare l'autenticità delle dichiarazioni che vengono fatte sotto la responsabilità degli aspiranti supplenti. Il risultato è che tra gli errori ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Adesso serve La San Marco di mister Turi continua a lavorare "Adesso serve recuperare il ritmo partita..." LA NAZIONE Scuola, Crisanti: “I ragazzi dovrebbero indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco”

A scuola le mascherine andrebbero portate dai ragazzi anche quando sono seduti al banco. Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’università di Padova, tra i padri del ...

Servono 400mila tamponi al giorno, difficile il vaccino nel 2020 (Crisanti)

Roma, 3 set. (askanews) – Roma, 3 set. (askanews) – “I tamponi che facciamo adesso ci bastano appena per controllare la situazione. L’aumento del numero dei tamponi è una cosa positiva ma consideriamo ...

