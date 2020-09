Accardi: “Boscaglia un vincente, ci sta plasmando. Marconi? Ho la mia idea” (Di giovedì 3 settembre 2020) Prosegue la preparazione del Palermo a Petralia Sottana.La squadra di Roberto Boscaglia si sta allenando in vista dell'inizio della Serie C, in programma il 27 settembre. L'obiettivo è arrivare nella migliore delle condizioni per potere puntare fin da subito alla promozione in cadetteria. Al termine della seduta mattutina odierna, Andrea Accardi è intervenuto in conferenza stampa. Il difensore palermitano ha parlato del nuovo tecnico e degli innesti rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni."Boscaglia non lo scopro di certo io, ha vinto e ha fatto bene in qualsiasi piazza sia andato. Ha delle ottime idee e ci sta plasmando giorno dopo giorno, questo è un fattore importante. Indossare la maglia del Palermo il sogno di una vita, ogni volta che la indosso provo emozioni uniche e spero di poterlo ... Leggi su mediagol

