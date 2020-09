Vigorito annuncia la firma di Lapadula e conferma un obiettivo di mercato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Lapadula firmerà oggi”. Ad annunciarlo è Oreste Vigorito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente giallorosso ufficializza di fatto il quarto colpo di mercato dei giallorossi e si lascia andare a importanti conferme su Dabo: “E’ un nostro obiettivo, stiamo parlando con la Fiorentina. I viola sono interessati a un giovane del nostro vivaio che è però stato richiesto anche dall’Inter. Questo ha un po’ rallentato la trattativa con Dabo”. Il mediano dunque figura tra i preferiti di Inzaghi per completare l’organico e potrebbe presto arrivare nel Sannio. “Abbiamo temuto di perdere il calcio, di non vedere più il pallone rotolare sul prato. Adesso bisogna ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito annuncia

Inter-News.it

Il mercato della Spal ruota anche intorno ad altro. Ad esempio il portiere. Posto che la società biancazzurra, come più volte sottolineato, se dovesse compiere un sacrificio economico per trattenere u ...Nel ritiro di Seefeld in Austria dove il Benevento è impegnato da una settimana circa nella preparazione al Campionato di Serie A stagione 2020/2021, dopo il caso di positività al Covid-19 per un gioc ...