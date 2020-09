Uomini e Donne: Ludovica Valli a cuore aperto sul problema di salute, la convivenza e il rapporto con i social (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex tronista ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di diversi aspetti della sua vita. Ecco le sue dichiarazioni Uomini e Donne: Ludovica Valli lontana dai social per un problema di salute Ludovica Valli ha partecipato ormai circa sette anni fa a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Il suo percorso ha appassionato molto il pubblico ed è arrivata alla fine divisa tra Manuel Vallicella e Fabio Ferrara. L’attrazione per quest’ultimo era talmente forte che non poteva che scegliere lui. Ma la loro storia è durata solamente qualche mese. Ludovica, tra flirt e storie che non sono andate avanti molto, si è fatta strada ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - matteosalvinimi : E, permettetemi, un GRAZIE, non scontato, di cuore alle Forze dell'Ordine, alle donne e agli uomini in divisa che a… - robersperanza : Bella emozione a Firenze. Messa da Requiem di Verdi dedicata alle vittime del Covid e a tutte le donne e gli uomin… - 87MarinaF : RT @AlekosPrete: Lei è Marzieh Ebrahim, una donna iraniana. Nel 2014, uomini senza scrupoli le hanno gettato acido sul viso per non essersi… - Nello1896 : @carrarofabio69 Ovviamente la cosa ha assai importanza,anche se,la scarsa dotazione,non è certo ben accetta. Da mol… -