Tour de France 2020, classifica generale aggiornata dopo quinta tappa: Alaphilippe ancora maglia gialla (Di mercoledì 2 settembre 2020) La classifica generale del Tour de France 2020 dopo la quinta tappa da Privas a Gap di 183 km, in cui Wout Van Aert è riuscito ad avere la meglio su Cees Bol e Sam Bennett. Julian Alaphilippe non ha alcun problema a mantenere la maglia gialla, in una tappa abbastanza noiosa per gran parte della sua durata, mentre l’irlandese Sam Bennett strappa la maglia verde a Peter Sagan. Restano rispettivamente in maglia a pois e in maglia bianca Benoit Cosnefroy e Tadej Pogacar. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA quinta tappa LE PAGELLE DELLA quinta tappa La ... Leggi su sportface

