Serie C, i probabili gironi: Palermo in un gruppo C di fuoco, ci sarà anche la Ternana. Il Foggia… (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Serie C prenderà il via il 27 settembre.I gironi, complici retrocessioni, promozioni e penalizzazioni last-minute, non sono ancora stati ufficialmente definiti. La data in cui verranno sorteggiati i calendari, intanto, è fissata per giovedì 10 settembre alle 18:50 al Salone d'Onore del Coni, con la cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Il Palermo può dirsi sicuro di essere inserito in un girone C di fuoco insieme alle altre due siciliane Catania e Trapani. Il gruppo in questione includerà le squadre da Terni in giù. Non ci sarà, dunque, il derby tra Ternana e Perugia. Altre squadre, invece, vivono ancora nel dubbio. È il caso dell'Arezzo, ad ... Leggi su mediagol

