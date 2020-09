Scuola, si rischiano 50.000 cattedre vuote. Resta da sciogliere il nodo dei lavoratori fragili (Di mercoledì 2 settembre 2020) Riapertura della Scuola, si rischiano 50.000 cattedre vacanti. Ministero e ISS al lavoro per risolvere il problema dei lavoratori fragili. A pochi giorni dalla ripresa della Scuola il governo è costretto a fare i conti con i professori fragili e il rischio di iniziare il nuovo anno scolastico con 50.000 cattedre vuote. Il 1 settembre la riapertura per i corsi di recupero delle materie La prima riapertura delle scuole in occasione in occasione dell’inizio dei corsi di recupero non ha avuto particolare risalto, anche perché alcuni istituto avevano anticipato i corsi a fine giugno, mentre altri sono stati costretti a posticipare l’inizio dei recuperi delle materie per problemi organizzativi. Ma il grande ... Leggi su newsmondo

