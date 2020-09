Salvatore - Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino distribuito in Italia da Lucky Red (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sarà Lucky Red a distribuire in Italia Salvatore - Shoemaker of Dreams, il documentario di Luca Guadagnino che sarà presentato in anteprima a Venezia 2020. Si chiama Salvatore - Shoemaker of Dreams, è il nuovo documentario di Luca Guadagnino e sarà distribuito in Italia da Lucky Red. Dedicato a Salvatore Ferragamo, scritto da Dana Thomas, con la voce narrante di Michael Stuhlbarg, il film sarà presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, domenica 6 settembre a Venezia 2020. Salvatore - Shoemaker of Dreams racconta l'appassionante ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Salvatore - Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino distribuito in Italia da Lucky Red… - RBcasting : Lucky Red distribuirà in Italia 'Salvatore - Shoemaker of Dreams' di Luca Guadagnino. Il documentario dedicato a Sa… - gayit : Salvatore - Shoemaker of Dreams, prime clip dal doc di Luca Guadagnino su Ferragamo - DrApocalypse : Salvatore – Shoemaker of Dreams, prime clip dal doc di Luca Guadagnino su Ferragamo - HorrorItalia24 : Luca Guadagnino presenta Salvatore – Shoemaker of Dreams e Fiori, fiori, fiori! fuori concorso a Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Shoemaker Salvatore. Shoemaker of Dreams, il film di Guadagnino dedicato a Ferragamo inToscana Venezia: Lucky Red distribuirà film Guadagnino su Ferragamo

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Sarà Lucky Red a distribuire in Italia Salvatore - Shoemaker of dreams, il documentario di Luca Guadagnino dedicato a Salvatore Ferragamo. Scritto da Dana Thomas, con la voce n ...

Salvatore - Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino distribuito in Italia da Lucky Red

Sarà Lucky Red a distribuire in Italia Salvatore - Shoemaker of Dreams, il documentario di Luca Guadagnino che sarà presentato in anteprima a Venezia 2020. Si chiama Salvatore - Shoemaker of Dreams, è ...

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Sarà Lucky Red a distribuire in Italia Salvatore - Shoemaker of dreams, il documentario di Luca Guadagnino dedicato a Salvatore Ferragamo. Scritto da Dana Thomas, con la voce n ...Sarà Lucky Red a distribuire in Italia Salvatore - Shoemaker of Dreams, il documentario di Luca Guadagnino che sarà presentato in anteprima a Venezia 2020. Si chiama Salvatore - Shoemaker of Dreams, è ...