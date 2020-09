Punta da una vespa in piscina: morta nel Piacentino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Punta da una vespa sabato scorso nella sua villa di Castellarquato (sulle colline della Valdarda, in provincia di Piacenza) è morta, dopo tre giorni di agonia all’ospedale di Parma, Susanna Avesani Pinto, una delle voci italiane più influenti nel campo della moda. La fashion consultant, che aveva 66 anni, stava leggendo l’iPad in piscina quando e’ stata Punta sotto al piede da una vespa. La donna ha detto al marito “sto per svenire” ed è crollata, all’arrivo dei soccorsi per trasportarla nella terapia intensiva di Parma era già in arresto cardiaco. Susanna Avesani è rimasta in coma per tre giorni nel reparto di terapia intensiva fino alla morte, ieri mattina.L'articolo Punta da una ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : La #Finlandia vuole ridurre l'orario di lavoro. Il primo ministro Sanna Marin punta alle 6 ore. 'Orari più brevi p… - StefaniaVentu16 : RT @erealacci: I piccoli comuni non sono un'eredità del passato ma una straordinaria opportunità per l’Italia: un’economia più a misura d’u… - StefaniaVentu16 : #Realacci I #piccolicomuni non sono un'eredità del passato ma una straordinaria opportunità per l’#Italia: un’… - giuseppebaggio : RT @LaVeritaWeb: Se arriva la batosta elettorale, Nicola Zingaretti verrà messo da parte. Contro di lui si muove una fronda guidata da Gior… - AnsaLombardia : Punta da vespa, muore Susanna Avesani Pinto. Era una delle voci italiane più influenti nel campo della moda | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Punta una Moscardelli: "Una nuova esperienza da vivere in punta di piedi, sono rimasto in famiglia" SestaPorta.News Pisa Trentola Ducenta, Cantile: “Grande attenzione per i nostri anziani”

Trentola Ducenta (Caserta) – Svelati i punti principali del programma elettorale di Antonio Cantile, sfidante di Michele Apicella e Michele Ciocia alla fascia tricolore. “In una cittadina come Trentol ...

US Open: Pliskova sfida Garcia, il day 3

"Una giocatrice forte, ma non imbattibile". Così Karolina Pliskova, testa di serie numero 1, ha parlato della sua prossima avversaria, la francese Caroline Garcia scesa al numero 50 del ranking. Hanno ...

Trentola Ducenta (Caserta) – Svelati i punti principali del programma elettorale di Antonio Cantile, sfidante di Michele Apicella e Michele Ciocia alla fascia tricolore. “In una cittadina come Trentol ..."Una giocatrice forte, ma non imbattibile". Così Karolina Pliskova, testa di serie numero 1, ha parlato della sua prossima avversaria, la francese Caroline Garcia scesa al numero 50 del ranking. Hanno ...