Pliometria, l’allenamento che ti fa tornare in forma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tipologia di allenamento seguita da celebrities internazionali, per esempio la neo mamma per la seconda volta Jessica Biel, la Pliometria prevede l’esecuzione di esercizi di tipo aerobica. La finalità di questi ultimi si focalizza sull’aumento della velocità e della potenza attraverso movimenti che hanno come principale caratteristica la rapidità. Entrando nel dettaglio dei singoli esercizi di questo schema di allenamento, ricordiamo che possono essere divisi in tre fasi. La prima, quella eccentrica, si contraddistingue per l’allungamento muscolare rapido; la seconda fase, detta di ammortizzazione, prevede invece un breve riposo. Per quanto riguarda invece la terza fase, ossia quella concentrica, ricordiamo che consiste nello sfruttare l’energia incamerata nelle fasi precedenti per effettuare un movimento rapido. A questo ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Pliometria l’allenamento Pliometria e Yoga per tornare in forma: tutti i segreti di Jessica Biel Greenstyle.it