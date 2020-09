Pagelle Milan-Novara 4-2: voti e tabellino, amichevole 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le Pagelle e il tabellino di Milan-Novara, match amichevole disputato in tre tempi da 20′ e terminato 4-2 in favore degli uomini guidati da Stefano Pioli. La formazione rossonera, dopo essere andata sotto 2-0 per via della doppietta di Bellicchi, ribaltano completamente il punteggio grazie alla doppietta di Paquetà e alle reti di Diego Laxalt e Davide Calabria. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH tabellino Milan-Novara 4-2 (10′ Bellicchi(N), 13′ Bellicchi(N), 25′ Paquetà(M), 31′ Laxalt(M), 47′ Calabria(M), 57′ Paquetà(M)) Pagelle Milan: A. Donnarumma 6; Calabria 6,5, Duarte 5,5, Bellodi 5,5, Hernández 6; Kessie 6, Bennacer 6; Halilović 5,5, Paquetá ... Leggi su sportface

Queste le pagelle di Milan-Cagliari 3-0: G. Donnarumma 6,5: in un match in cui è spettatore dell’ennesima recita di alto livello dei compagni, deve sporcarsi i guantoni solo nel finale, con una super ...

Serie A femminile: San Marino-Milan in diretta

San Marino-Milan femminile. Match valido per la seconda giornata di Campionato di Serie A femminile. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto pronto per San Marino ...

