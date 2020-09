Orban si mette di traverso sul Recovery fund (Di mercoledì 2 settembre 2020) Immancabile, alla ripresa dopo la pausa estiva, anche Viktor Orban torna a puntare i piedi con l’Ue: vuole mani libere, ancora più libere, sullo stato di diritto. Chiede che i fondi del Recovery fund non siano legati a condizionalità rigide sul rispetto di diritti fondamentali come democrazia, libertà di espressione, di stampa diritti umani. Ora gli ungheresi minacciano di non approvare nel loro Parlamento nazionale la parte del Recovery fund – o meglio: del bilancio Ue, legato al Recovery fund – che ogni Stato dell’Unione deve siglare. Vale a dire la parte sulle risorse proprie: l’istituzione di nuove tasse, una digital tax per i giganti del web, una carbon tax per chi esporta in Ue prodotti di industrie inquinanti, ... Leggi su huffingtonpost

Orban mette Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Orban mette