NBA, Denver elimina Utah. Boston batte Toronto e va sul 2-0 (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA - Ai playoff NBA lo spettacolo è garantito. A Est è già iniziato il secondo turno, mentre nel a Ovest il tabellone delle semifinali di conference è ancora da completare. In attesa di gara 7 tra ... Leggi su corrieredellosport

I Nuggets vincono in volata 80-78 grazie soprattutto ai 30 punti e 14 rimbalzi messi a referto da Nikola Jokic. Tatum trascina i Celtics sul 2-0 nella serie con i campioni in carica ...I Denver Nuggets diventano la 12esima squadra nella storia dei playoff NBA a completare una rimonta dopo essere stati sotto 1-3 nella serie, si impongono 80-78 in gara 7 contro gli Utah Jazz grazie al ...