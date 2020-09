Nba, Boston va sul 2-0 contro Toronto. Show di Tatum e Smart (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nba Boston NBA, era il n°1 tra gli sports bar USA: addio a "The Fours", covo dei tifosi di Boston Sky Sport Basket: Nba, Denver Nuggets all'ultimo respiro contro Utah

(ANSA) - ROMA, 02 SET - I Nuggets vincono di misura 80-78 sui Jazz grazie a un canestro decisivo di Nikola Jokic, quando mancavano meno di 30" alla fine del match, qualificandosi per il secondo turno ...

Basket Nba | Raptors ancora KO. Finale thriller tra Denver e Utah | VIDEO

Basket Nba | Playoff: Boston Celtics sul 2-0, Raptors ancora KO. Tatum inarrestabile. A sorpresa, arriva un’altra sconfitta per i campioni in carica dei Toronto Raptors, che perdono anche Gara 2 contr ...

