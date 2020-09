Luis Suarez alla Juventus, sorpasso su Dzeko: indiscrezione-bomba da Barcellona, la "chiave fiscale" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Potrebbe essere Luis Suarez il partner d'attacco di Cristiano Ronaldo nella prossima Juventus di Andrea Pirlo. Radio-mercato riferisce di un "sorpasso" del bomber uruguaiano 33enne, ormai in rotta con il Barcellona, preferito dai bianconeri all'altro nome caldissimo di questi giorni, il romanista Edin Dzeko (anche lui di provata esperienza). Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti tra il giocatore e il club bianconero sono ben avviati ma resta il nodo della costosa rescissione dai blaugrana. L'ingaggio di Suarez, ex Ajax e Liverpool, è pesantissimo: 15 milioni netti a stagione. A favorire il suo approdo in Italia ci sarebbero le agevolazioni fiscali che permetterebbero ai bianconeri di risparmiare più o meno la metà. Leggi su liberoquotidiano

