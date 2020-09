Immobile: «Sarà un campionato molto difficile per la Lazio. Sulla Scarpa d’Oro…» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia a Coverciano: queste le parole dell’attaccante azzurro Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Queste le parole dell’attaccante della Lazio. ITALIA – «Sento tanta responsabilità per quello che stiamo facendo. Il rinvio dell’Europeo deve darci ancora più voglia e fame di vittoria. Tutti si aspettano tanto da me. Il fatto di aver vinto la Scarpa d’oro mi deve dare qualcosa in più non un peso sulle spalle. Questo trofeo deve essere motivo d’orgoglio per tutti gli italiani. La gente mi fermava in strada e mi diceva che faceva il tifo per me, anche se non erano tifosi della Lazio. Con la Bosnia servirà una partita ... Leggi su calcionews24

El_Mangoosta : peccato sarà vestita da gente come Chiellini, Immobile e co. - Stivinik1 : @ValentinaMihay5 @Sardina20201 Non è vero! Se noi moriamo per loro, e se questo sarà certificato, i nostri amici mi… - PietroLazze : @LucSkywalker15 Mai scritta una cosa del genere. Intendevo dire che oltre ai passi avanti nelle infrastrutture, il… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Ciro2025 Ufficiale: Ciro #Immobile ha rinnovato con la Lazio fino al 2025. Ora bisogna vedere se Lotito sarà bravo a te… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Sarà Bassi abitabili, la rivolta “trasversale” della Maddalena La Repubblica