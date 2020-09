Il divide et impera di Donald Trump fa schizzare le vendite in libreria (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non manca nulla: biografie, reportage, resoconti da dentro, inchieste giornalistiche di alto livello. Ogni giorno la biblioteca sul presidente americano si arricchisce di qualche nuovo titolo, e quasi sempre si tratta di un successo. In alcuni casi sono delle vere e proprie hit, libri che raggiungono il milione di copie in una settimana (è il caso della biografia della nipote Mary L Trump), o i due milioni stabili, come “Fear” del celebre giornalista Bob Woodard – che si prepara a fare uscire uno nuovo, in prossimità delle elezioni. In tutto si contano 1.200 titoli su di lui – il predecessore Barack Obama, nel suo primo mandato, ne aveva collezionati ben 500, ed era già un record. Trump, però, è per definizione oltre ogni limite. Divisivo, offensivo, provocatorio, non è mai stato, come ... Leggi su linkiesta

Sempre più anacoreta del Cerreto, sempre più Infedele a qualsiasi linea, e per questo spesso tacciato di avere il “bermoccolo” del trasformismo, Giovan Lindo I Ferretti, già araldo del punk filosoviet ...

