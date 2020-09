Ictus ischemico: nuovo studio sul trattamento endovascolare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ictus ischemico da grandi vasi: il trattamento endovascolare può ampliare la finestra terapeutica fino a 10 giorni secondo un nuovo studio Uno studio di notevole rilevanza clinica, pubblicato su “JAMA Neurology”, suggerisce che i pazienti colti da Ictus ischemico con occlusione dei grandi vasi circolatori anteriori che si presentano molto tardi all’accettazione – da >16… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ADRazaCh33 : RT @pazienti: Attacco ischemico transitorio, conosciuto anche come TIA o 'mini-#ictus'. Non lasciamoci ingannare dal nome: saper riconoscer… - pazienti : Attacco ischemico transitorio, conosciuto anche come TIA o 'mini-#ictus'. Non lasciamoci ingannare dal nome: saper… -

Ultime Notizie dalla rete : Ictus ischemico Ictus ischemico: nuovo studio sul trattamento endovascolare Corriere Nazionale Ictus ischemico: nuovo studio sul trattamento endovascolare

Uno studio di notevole rilevanza clinica, pubblicato su “JAMA Neurology”, suggerisce che i pazienti colti da ictus ischemico con occlusione dei grandi vasi circolatori anteriori che si presentano molt ...

Usa: Trump smentisce di aver avuto una serie di mini-ictus

New York, 01 set 20:33 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha negato di aver avuto una "serie di mini-ictus" alcuni mesi fa, smentendo una serie di voci circolate su ...

Uno studio di notevole rilevanza clinica, pubblicato su “JAMA Neurology”, suggerisce che i pazienti colti da ictus ischemico con occlusione dei grandi vasi circolatori anteriori che si presentano molt ...New York, 01 set 20:33 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha negato di aver avuto una "serie di mini-ictus" alcuni mesi fa, smentendo una serie di voci circolate su ...