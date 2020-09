Hyundai Kona restyling: il crossover si aggiorna con le versioni elettrificate (Di mercoledì 2 settembre 2020) Kona mostra nuovi muscoli , il crossover compatto di Hyundai si aggiorna col restyling che prevede un aumento delle versioni elettrificate e l'arrivo dell'allestimento sportivo N Line . Le novità ... Leggi su corrieredellosport

Arriva la nuova Hyundai Kona 2021. Però, in realtà, non parliamo di un nuovo modello ma bensì del restyling che, comunque, introduce qualche novità non solo prettamente estetica, come l’introduzione d ...Kona mostra nuovi muscoli, il crossover compatto di Hyundai si aggiorna col restyling che prevede un aumento delle versioni elettrificate e l’arrivo dell’allestimento sportivo N Line. Le novità arrive ...