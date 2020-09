Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, colpo di fulmine a “Ballando con le Stelle”? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra le coppie in gara nella nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020 c’è quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Sembrerebbe che fra i due, tra un passo di danza e l’altro, ci sia stato un colpo di fulmine. Dopo diversi indizi social sulla loro amicizia “speciale”, la rivista Diva e Donna li ha sorpresi mentre passeggiavano mano nella mano tra le vie di Roma come due novelli fidanzatini. Gli scatti dunque fanno pensare ad un loro presunto flirt. L’ex presentatrice de La prova del cuoco e il ballerino di Ballando con le Stelle sembrerebbero aver ritrovato l’amore dopo la fine delle loro rispettive storie. Leggi anche –> Ballando con le Stelle a rischio, Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al ... Leggi su urbanpost

IsaeChia : ‘#Ballandoconlestelle 15’, è scoppiato l’amore tra #RaimondoTodaro ed #ElisaIsoardi? Le foto che hanno scatenato il… - Novella_2000 : Raimondo Todaro volta pagina e lo fa con la ex di... SALVINI (FOTO) - Pasqual76050201 : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro paparazzati mano nella mano la nascita di un nuovo amore? - #Elisa #Isoardi… - blogtivvu : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, mano nella mano: esplode il gossip prima di Ballando con le Stelle ??? ??? Ti racco… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sembrano non nascondersi più: ecco cosa ha fatto la nuova coppia di Ballando con le Stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, scoppia la passione: il gesto che non passa ...Lo ripete da un anno Elisa Isoardi che non sa ballare e oggi tornando in sale prove con Raimondo Todaro chiede aiuto (foto). La Isoardi si sente un sacco di patate, il suo maestro non la smentisce ma ...