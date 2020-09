Dead By Daylight: in arrivo su PS5 e Xbox Series X (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dead by Daylight approderà su PS5 e Xbox Series X. Andiamo a vedere i dettagli della nuova versione next-gen del titolo Ci sono sempre quei giochi che trovano una calorosa accoglienza presso il vasto pubblico. Giochi su cui in pochi avrebbero scommesso qualcosa. Dead by Daylight è probabilmente uno di questi. Il titolo ha lanciato la tendenza dei giochi 4v1 con i suoi temi horror originali. Dalla sua uscita, risalente al 2016, la fanbase del survival horror asimmetrico ha proliferato modo significativo ed il gioco stesso è diventato un enorme crossover per i classici franchise horror. Nel corso dei vari aggiornamenti, il titolo ci ha anche riportato, in qualche modo, Silent Hill. Ora è ufficiale, Dead By Daylight ... Leggi su tuttotek

