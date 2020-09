De Laurentiis: «Koulibaly e Milik possono partire, sappiamo come sostituirli» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Canale 21: queste le parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Canale 21. Queste le parole del presidente azzurro riportate da Tuttonapoli.net. Koulibaly E Milik – «Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo». PROSSIMO NAPOLI – «Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però poiché Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli ... Leggi su calcionews24

