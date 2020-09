Coronavirus, informativa al Senato? Toh, Conte non c'è: pesantissimi dubbi sul premier (Di mercoledì 2 settembre 2020) Siamo al Senato. L'occasione è l'informativa del governo sull'emergenza Coronavirus. E per l'occasione, non si presenta Giuseppe Conte. Già, il premier è sparito da circa un mese: non una parola sul Covid-19, né sulla difficoltosa ripartenza della scuola. Al suo posto, in aula a Palazzo Madama, ecco Roberto Speranza, il ministro della Salute. Ma più che le parole di Speranza, a far notizia è la nuova assenza di Conte. Il prolungarsi di quel silenzio sospetto del premier di cui tanto abbiamo scritto negli ultimi giorni. Dopo il presenzialismo esasperato a cui ci aveva abituati da fine febbraio e fino alla fine di luglio, ecco che Conte ha scelto di non parlare ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus informativa Coronavirus, le ultime news e il bollettino di oggi 2 settembre. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus: Speranza, quadro contagi Ue deteriorato

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Rispetto alla precedente informativa "il quadro epidemiologico europeo è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi". Lo ha detto il ...

Veronafiere riparte in sicurezza a settembre

VERONA (ITALPRESS) – Manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi ripartono in sicurezza a settembre, rispondendo alle esigenze di imprese e mercati. La ripartenza è prevista dagli ultimi protocoll ...

