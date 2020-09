Brahim Diaz è sbarcato in città: “Sono felice di essere al Milan” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Milan ha chiuso Brahim Diaz dal Real Madrid. Il giovane spagnolo è da poco arrivato in città dove è sbarcato con un volo proveniente da Madrid. Queste le parole del nuovo rossonero ai giornalisti presenti in aeroporto: “Sono molto contento, sono pronto per questa sfida. Il Milan è un grande club. Forza Milan sempre.” Diaz è atteso ora per le visite e per il tampone come da protocollo, poi potrà unirsi al resto del gruppo a Milanello. Foto: Marca L'articolo Brahim Diaz è sbarcato in città: “Sono felice di essere al Milan” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Brahim Diaz al @acmilan: inizialmente sarà semplice prestito, le parti si riaggiorneranno più avanti per l’eventua… - DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - AntoCMILAN : RT @SimoneCristao: Eccolo Brahim #Diaz arrivato a Malpensa. 'Forza #Milan, claro que si, forza Milan siempre' - JonasThiman : RT @MilanNewsit: MN - Milan, il volo da Madrid con a bordo Brahim Diaz è atterrato a Malpensa -