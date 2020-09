Berrettini-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso al secondo turno degli Us Open 2020, superando agevolmente Go Soeda, attraverso il punteggio di 7-6(5), 6-1, 6-4. L’azzurro dovrà dunque vedersela con il francese Ugo Humbert, superiore a Yuichi Sugita in tre rapidi parziali, il quale si distingue per un servizio molto insidioso e colpi da fondocampo concreti e incisivi. Servirà una prestazione autorevole da parte di Berrettini per avere la meglio su Humbert, uno dei migliori prospetti del tennis moderno. L’incontro andrà in scena domani, giovedì 3 settembre, sebbene l’orario d’inizio non sia stato ancora ufficializzato. Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) offrirà la diretta televisiva della ... Leggi su sportface

