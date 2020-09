Benevento, Vigorito: “Inter richiesta sensata. Col Napoli soprattutto una festa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oreste Vigorito pres. del Benevento ha detto che c'è stata comprensione per la richiesta sensata dell'Inter. Col Napoli è sicuro che sarà una festa. L'articolo Benevento, Vigorito: “Inter richiesta sensata. Col Napoli soprattutto una festa” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club. Ecco le sue parole: «Che rabbia non essere presente alla prima di campionato ...“Che rabbia non essere presente alla prima di campionato per festeggiare il ritorno in serie A. Aspettavamo con ansia il debutto – ha detto il tecnico del Benevento calcio Pippo Inzaghi. Con l’Inter?