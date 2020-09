Wuhan riapre le scuole a 1,4 milioni di studenti (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 1 SET - Centinaia di migliaia di studenti sono tornati oggi in classe a Wuhan muniti di mascherine, il cui uso è stato "raccomandato" dalle autorità: il capoluogo della provincia di ... Leggi su corrieredellosport

fk_droid : RT @Music_Maps: E se apriamo con le mascherine le mascherine non le vogliamo, se riapriamo senza mascherine vogliamo le mascherine, se riap… - AndreaBeltrameJ : RT @Music_Maps: E se apriamo con le mascherine le mascherine non le vogliamo, se riapriamo senza mascherine vogliamo le mascherine, se riap… - Music_Maps : E se apriamo con le mascherine le mascherine non le vogliamo, se riapriamo senza mascherine vogliamo le mascherine,… - valy_s : RT @iperico1976: @valy_s @GioChirilly Wuhan riapre le scuole senza mascherine . - iperico1976 : @valy_s @GioChirilly Wuhan riapre le scuole senza mascherine . -