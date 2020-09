Verso referendum ed elezioni Regionali, Zingaretti: 'Troppi attacchi al Pd e al governo, chi vuole cambiare lo dica' (Di martedì 1 settembre 2020) In queste settimane 'è cresciuta una critica molto forte e anche pretestuosa sulle difficoltà di trovare un equilibrio nei rapporti tra il Pd, i 5Stelle e Italia Viva , nel governo del Paese'. Un ... Leggi su tgcom24.mediaset

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Covid, il governo sapeva ma rimase i… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos scuola e immigrazione. Crollo P… - Angela23763271 : RT @fabriziobarca: Con il consueto grande garbo verso ogni posizione, le molte ragioni di @giannicuperlo per votare NO al referendum. http… - Marko_Morandi : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos scuola e immigrazione. Crollo Pil. Verso… - bertolire : RT @mariolavia: ==Il PD si rende conto che è meglio evitare crociate. E @guerini_lorenzo verso il No -

Ultime Notizie dalla rete : Verso referendum Verso il referendum: con la vittoria del Sì un “taglio” del 40% ai parlamentari Fvg Il Piccolo Verso referendum ed elezioni Regionali, Zingaretti: "Troppi attacchi al Pd e al governo, chi vuole cambiare lo dica"

In queste settimane "è cresciuta una critica molto forte e anche pretestuosa sulle difficoltà di trovare un equilibrio nei rapporti tra il Pd, i 5Stelle e Italia Viva, nel governo del Paese". Un esecu ...

Referendum, Zingaretti: “Se vince il No ci saranno conseguenze sulla tenuta del governo”

Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, difende la posizione del suo partito al referendum. In una lettera a Repubblica, il leader dem afferma di avere "un grande rispetto per molti ...

In queste settimane "è cresciuta una critica molto forte e anche pretestuosa sulle difficoltà di trovare un equilibrio nei rapporti tra il Pd, i 5Stelle e Italia Viva, nel governo del Paese". Un esecu ...Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, difende la posizione del suo partito al referendum. In una lettera a Repubblica, il leader dem afferma di avere "un grande rispetto per molti ...