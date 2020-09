Vergato: sversamento di gasolio nel torrente, interviene l'Arpa (Di martedì 1 settembre 2020) Calderara, impanti gasolio senza antincendio: sigilli e denunce 27 giugno 2017 Alcuni cittadini, transitando sul ponte pedonale sopra il torrente, ieri sera hanno avvertito forte l'odore di carburante ... Leggi su bolognatoday

GINA32451015 : RT @CrisciGloria: Vergato: sversamento di gasolio nel torrente, interviene l'Arpa - Nutizieri : Vergato: sversamento di gasolio nel torrente, interviene l'Arpa - CrisciGloria : Vergato: sversamento di gasolio nel torrente, interviene l'Arpa -

Ultime Notizie dalla rete : Vergato sversamento

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Ieri sera i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della locale stazione e ai forestali, sono intervenuti a Vergato per uno sversamento di gasolio che dai primi rilievi sembrerebbe avvenuto dalla ci ...Vigili del fuoco in azione ieri sera a Vergato, assieme ai carabinieri della locale stazione e ai forestali, per uno sversamento di gasolio che dai primi rilievi sembrerebbe avvenuto dalla cisterna de ...