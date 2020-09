Uomini e Donne, è già polemica prima di iniziare: bersaglio una nuova tronista. Ecco chi è l’altra (Di martedì 1 settembre 2020) Mancano sei giorni all’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne” ed è già polemica! Lo “sdegno” riguarda la nuova tronista, Sophie Codegoni, spiega “Il Vicolo delle News”. Modella nello showroom di Chiara Ferragni, Sophie ha solo 18 anni ed è bellissima, ma è proprio questo il punto, perché non è certo sfuggito che si sia già sottoposta ad alcuni “ritocchini” estetici (non che prima prima fosse meno bella e che i “ritocchini” fossero necessari)! Lo si è notato, anche grazie al portale “XO XO Social Gossip”, che ha trovato e confronto le foto della nuova protagonista del Trono Classico da ... Leggi su pianetadonne.blog

