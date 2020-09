Un nuovo schema per sbloccare la partita Autostrade (Di martedì 1 settembre 2020) Nessuno dentro al Governo ne aveva fatto un dramma il 27 luglio, il giorno che doveva sancire, nero su bianco, il primo passo dell’uscita dei Benetton da Autostrade. Quel giorno doveva essere firmato il memorandum tra le parti, rappresentate dalla casa madre Atlantia, controllata dalla famiglia, e dalla Cassa depositi e prestiti. Non se ne fece nulla. D’altronde, ad appena dodici giorni dall’accordo notturno, a prevalere era l’entusiasmo dei 5 stelle per aver ottenuto lo scalpo della “cacciata” dei Benetton, con il Pd accodato pur con festeggiamenti più contenuti. Ora quella tranquillità si è trasformata in timore perché è passato il 27 luglio ma è passato anche agosto. E il memorandum ancora non c’è. La trattativa va avanti sotto traccia, le parti sono consapevoli che indietro ... Leggi su huffingtonpost

Nessuno dentro al Governo ne aveva fatto un dramma il 27 luglio, il giorno che doveva sancire, nero su bianco, il primo passo dell’uscita dei Benetton da Autostrade. Quel giorno doveva essere firmato ...

