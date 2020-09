"Un M5s leaderless". Prego? Paola Taverna, imbarazzante supercazzola (e si contraddice a tempo record) (Di martedì 1 settembre 2020) Siamo alle comiche. La regia è di Paola Taverna, protagonista assoluta di un peculiare "show" a In Onda su La7, il programma di David Parenzo e Luca Telese, la puntata è quella di martedì 1 settembre. La grillina ortodossa parla del futuro del M5s, sempre più in certo, sempre più in basso nei sondaggi e, ad oggi, senza un vero leader (il reggente è Vito Crimi). Chi, dunque, al comando? Chi scegliere agli stati generali perennemente rimandati? La Taverna se la sfanga così: "Mi piace un M5s leaderless, mi piace una governance pluralista". Già, "leaderless". Ovvero - tradotto dall'inglese - "senza leader": la negazione della politica. Ma tant'è, la Taverna a stretto giro di posta aggiunge anche, giusto per aumentare la ... Leggi su liberoquotidiano

