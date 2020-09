Ufficiale francese (in servizio a Napoli) era spia russa: “Ha dato documenti top secret a Putin” (Di martedì 1 settembre 2020) Ufficiale francese (in servizio a Napoli) era spia russa. Il ministro della difesa francese Florence Parly: “Posso confermare che l’Ufficiale superiore è sotto procedimento per attentato alla sicurezza”. Da quanto riportato da radio Europe 1, il militare era di stanza in una base militare in Italia, precisamente a Napoli. L’uomo, un tenente colonnello, è stato arrestato mentre stava rientrando nel nostro paese. Un Ufficiale dell’esercito francese è stato denunciato e messo sotto inchiesta per tradimento a favore della Russia. E’ sospettato di aver fornito ai servizi segreti di Mosca documenti top-secret, secondo ... Leggi su limemagazine.eu

Agenzia_Ansa : Francese in base #Nato in Italia spiava per i russi. Ufficiale denunciato per tradimento, diffondeva dati top-secre… - Nidyaie : «È una spia dei russi»: arrestato ufficiale francese di stanza nella base Nato di Napoli - pattysnow57 : RT @euronewsit: Spy story 2020: fermato un alto ufficiale francese, spia per i russi dalla base #Nato a Napoli. La ministra della Difesa, P… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Arrestato un ufficiale dell'esercito francese in servizio alla base Nato di Napoli. È accusato di essere una spia di Mosca http… - RadioItaliaIRIB : L’alto ufficiale francese sospettato di spionaggio per la Russia -