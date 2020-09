Trovata testa di gattino davanti casa di una animalista: sospetto atto intimidatorio (Di martedì 1 settembre 2020) Una testa mozzata di un gattino è stata rinvenuto nei pressi dell’abitazione di una donna animalista. Secondo le associazioni si tratterebbe di un atto intimidatorio, avvenuto in provincia di Caserta La testa mozzata di un gattino è stata riTrovata a Vitulazio (Caserta) davanti la casa di una donna straniera che da anni risiede in Italia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rep_napoli : Testa di gattino trovata davanti casa di animalista nel Casertano [aggiornamento delle 11:33] - PrincessMee : Tra i mille complessi che ho, c'è anche quello di avere la testa grande. Per consolarmi, ho cercato su Google 'attr… - Jaquiro10 : Mamma mia che pedalata da Riccione...Adesso il ciclista in testa si ferma, leva occhiali e caschetto, si mette a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata testa

Il Meridio

La testa mozzata di un gattino è stata ritrovata a Vitulazio (Caserta) davanti la casa di una donna straniera che da anni risiede in Italia e si occupa in modo autonomo di curare animali, in particola ...Si chiama Davide Donadei, ha 25 anni e vive a Parabita: «Un Comune a dieci minuti di Gallipoli dove sono nato» come lui stesso ha tenuto a sottolineare durante il provino di “Uomini e Donne”, il datin ...