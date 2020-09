Temptation Island, Ciavy a ruota libera sui social: i sentimenti per Valeria e la possibilità di avere un bambino (Di martedì 1 settembre 2020) Ciavy e Valeria sono una delle coppie più chiacchierate e criticate dell’ultima edizione. Ecco che cosa ha detto lui ai suoi fan sui social Temptation Island: Valeria e Ciavy ci riprovano Valeria e Ciavy hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Insieme da quattro anni, la loro relazione ha avuto alti e bassi e dei tradimenti. Lei, però, considerava Ciavy “il suo tutto” e avrebbe voluto andare a convivere. Lui, invece, trovava sempre scuse per non fare quel passo importante. Non solo, ma appena entrato nel villaggio ha iniziato a dire di non essere più innamorato di Valeria. Nel ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - Valeria22534933 : RT @eliscrivecose: Z0rz1 poi 100% se ho capito il personaggio partirà da casa con tutti i testi già preparati delle litigate che ha in ment… - Wallee___ : RT @eliscrivecose: Z0rz1 poi 100% se ho capito il personaggio partirà da casa con tutti i testi già preparati delle litigate che ha in ment… - xSha97 : RT @eliscrivecose: Z0rz1 poi 100% se ho capito il personaggio partirà da casa con tutti i testi già preparati delle litigate che ha in ment… - zazoomblog : Triangolo Marcuzzi-De Martino-Rodriguez la conduttrice di Temptation Island rompe il silenzio - #Triangolo… -