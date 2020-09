Siria, raid aereo israeliano: 11 morti (Di martedì 1 settembre 2020) L’osservatorio Siriano per i diritti umani con sede a Londra ha riferito che ieri un raid aereo israeliano ha preso di mira, in Siria, posizioni dell’esercito Siriano e di altri gruppi filo-iraniani, tra cui Hezbollah libanese. Nell’attacco sono morti tre soldati Siriani, sette combattenti di milizie filo-iraniane e un civile. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

