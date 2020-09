Serie A, la FIGC conferma: via il 19 settembre, l’Inter salterà la prima giornata (Di martedì 1 settembre 2020) La nuova stagione di Serie A avrà inizio sabato 19 settembre.La FIGC ha confermato la data di inizio del massimo campionato italiano. Non ci sarà, dunque, nessuno slittamento. Nei giorni scorsi, dati i tempi stretti soprattutto per le squadre che hanno giocato le fasi finali delle Coppe europee, si era ipotizzato un rinvio di una settimana della prima giornata. Ciò, tuttavia, non accadrà. Il Consiglio Federale infatti ha ufficialmente dato il via libera per la ripresa, in programma il terzo weekend di settembre. Con ogni probabilità, soltanto all'Inter (e di conseguenza alla sua sfidante), squadra che ha terminato la passata stagione lo scorso 21 agosto con la finale di Europa League persa contro ... Leggi su mediagol

