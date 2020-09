Scuola, ripartenza incerta. Aule inagibili e pochi bidelli: l’incognita dei prof “fragili” (Di martedì 1 settembre 2020) Lezioni di recupero al via, in molti istituti mancano i banchi monoposto: «Mancano gli insegnanti»: i sindacati denunciano il rinvio dei concorsi Leggi su lastampa

MIsocialTW : Sul sito “Rientriamo a Scuola”, dedicato alla ripartenza di settembre, trovate tutte le risposte alle domande più f… - CarloCalenda : Ogni possibilità di ripartenza ha la cultura come minimo comune denominatore. Cultura è scuola, cinema, musei, musi… - gualtierieurope : Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli in… - tg2rai : Primo test di ripartenza per la #scuola con i corsi di recupero. Apertura ufficiale il #14settembre, ma alcune regi… - domasibarita : RT @LaStampa: Scuola, ripartenza incerta. Aule inagibili e pochi bidelli: l’incognita dei prof “fragili” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ripartenza Covid, si torna a scuola: ripartenza al liceo Giulio Cesare a Roma Il Messaggero Scuola, cattedre sempre più vuote: per una su 4 c'è il supplente

Nella scuola italiana mancano all'appello i docenti da assumere. E così l'anno dell'emergenza Covid potrebbe essere ricordato anche come quello del record di supplenze. Se ne potrebbero registrare olt ...

Scuola, ripartenza incerta. Aule inagibili e pochi bidelli: l’incognita dei prof “fragili”

Lezioni di recupero al via, in molti istituti mancano i banchi monoposto: «Mancano gli insegnanti»: i sindacati denunciano il rinvio dei concorsi ROMA. La scuola italiana è ripartita. Ieri i primi col ...

Nella scuola italiana mancano all'appello i docenti da assumere. E così l'anno dell'emergenza Covid potrebbe essere ricordato anche come quello del record di supplenze. Se ne potrebbero registrare olt ...Lezioni di recupero al via, in molti istituti mancano i banchi monoposto: «Mancano gli insegnanti»: i sindacati denunciano il rinvio dei concorsi ROMA. La scuola italiana è ripartita. Ieri i primi col ...