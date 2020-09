Sanità privata in piazza a Roma (Di martedì 1 settembre 2020) Gli operatori della sanita’ privata del Lazio sono scesi in piazza a Roma questa mattina contro il mancato rinnovo del contratto da oltre 14 anni. I manifestanti si sono radunati sotto la sede dell’Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) in largo della Sanita’ militare, con bandiere, striscioni, fischietti e un grande banco con fette di anguria da offrire ai passanti, accompagnate dall’eloquente messaggio: ‘Siamo alla frutta’. Bersaglio dei manifestanti – radunati sotto le sigle sindacali Cigil, Cisl e Uil – gli imprenditori “predoni” della sanita’ privata che “per aumentre gli utili si rifanno sui lavoratori in attesa del rinnovo del contratto da 14 anni”. “Definire privata questo tipo di sanita’- ha ... Leggi su romadailynews

