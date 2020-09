Regionali, Salvini a Genova: possiamo vincere dappertutto (Di martedì 1 settembre 2020) "Io tocco ferro e aspetto il 20 e 21 settembre come due giornate di festa, perché dopo mesi di chiusura, paura e preoccupazione, di lockdown, saranno due giornate di partecipazione bellissima. Noi possiamo vincere dappertutto, dappertutto, in Liguria, con tutta la scaramanzia del caso, ho scommesso un caffé: si vince di almeno 15 punti": così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita al quartiere genovese di Begato."In Liguria sarà una doppia sconfitta per la maggioranza di governo perché qua, a dispetto della dignita e del pudore, hanno fatto questa ammucchiata Pd-M5s nell'odio e nel disprezzo reciproco loro", ha attaccato. "Vinciamo in Veneto - ha proseguito il leader della Lega - si va a votare perché il diritto ... Leggi su ilfogliettone

