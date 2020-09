Quando partono fiction e serie tv in autunno sui canali Rai: calendario e date (Di martedì 1 settembre 2020) Primo settembre! Un nuovo mese ha inizio e nei prossimi giorni, il palinsesto televisivo tornerà pian pianino alla normalità. Nulla sarà come prima ma dopo mesi di repliche su repliche, il pubblico non vede davvero l’ora di tornare a seguire nuove fiction e serie tv tanto attese. Durante i mesi del lockdown, per ovvi motivi legati agli introiti pubblicitari, che sono crollati da marzo in poi, sia la Rai che Mediaset hanno deciso di sospendere quella che sarebbe stata la programmazione standard prevista, mettendo nel cassetto titoli che quindi saranno riproposti a partire dalla prossima settimana. Si torna in onda, non senza difficoltà, visto che invece, per le nuove serie e le nuove fiction, i set sono stati aperti con le nuove regole e le restrizioni imposte a causa del ... Leggi su ultimenotizieflash

Silhar94 : @gvldenlouiss io ho tutte le loro canzoni nella playlist quindi quando partono Zayn e liam li ascolto, magari a volte skippo ma raramente - daiisywar : @inbuckysarms Se partono dalla formazione non c'è lo stesso gusto quando poi li prendono o eliminano male - rivolicast : E' sempre uno spettacolo vedere quando arrivano e quando partono le opere! In Castello le decine e decine di casse… - ElisabettaApoll : Poi quando i terremoti radono al suolo interi paesi e le cucine della #ProtezioneCivile da Parma, partono con i cam… - GiovanniMotta2 : @ComuneMI Bene. Quando partono i tanto annunciati lavori di riqualificazione di Corso Sempione? @PierMaran -

Ultime Notizie dalla rete : Quando partono Quando partono fiction e serie tv in autunno sui canali Rai: calendario e date Ultime Notizie Flash Bari, io commercialista con il sogno di fare il prof di diritto: quando la scuola non è un «ripiego»

«La scuola come un ripiego? Niente affatto. A 35 anni, quando l’attività di libero professionista non era ancora in crisi, ho capito che avrei voluto seguire le orme di mio padre, maestro alle element ...

Referendum sul taglio dei parlamentari, nasce nel Vastese il Comitato per il Sì

Si è costituito nel Vastese il Comitato per il Sì al referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla riduzione del numero dei parlamentari.

«La scuola come un ripiego? Niente affatto. A 35 anni, quando l’attività di libero professionista non era ancora in crisi, ho capito che avrei voluto seguire le orme di mio padre, maestro alle element ...Si è costituito nel Vastese il Comitato per il Sì al referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla riduzione del numero dei parlamentari.